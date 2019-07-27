8 قتلى وعشرات الجرحى بزلزالين ضربا الفلبين

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مانيلا: لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم، وأُصيب عشرات آخرون بجروح، السّبت، عندما ضرب زلزالان متتاليان جزرًا في شمال الفلبين، بحسب ما ذكرت السُلطات.

وقع الزلزالان، اللذان فصلت بينهما ساعات قليلة، في منطقة باتانيس، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة. وعرضت وسائل إعلام فلبينية صورًا لمبان منهارة وطرق مقطوعة، بعدما لحقت بها أضرار. وهرب سكّان مذعورون من منازلهم ليلًا.

بلغت قوّة الزلزالين 5.4 و5.9 درجات على التّوالي، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وكان كثير من الفلبّينيين نائمين عندما وقع الزلزال الأوّل السبت نحو الساعة 4:15 بالتوقيت المحلّي (20:15 بتوقيت غرينتش الجمعة)، وتلاه بعد ساعاتٍ قليلة زلزال ثان أكثر شدّة.

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قال المسؤول المحلّي راوول دي ساجون لوكالة فرانس برس إنّ ثمانية أشخاص قُتلوا وأصيب نحو 60 آخرين، فيما لم يكُن ممكنًا تحديد مدى خطورة الإصابات على الفور.

من جهته، قال شرطي لوكالة فرانس برس "رأينا منازل تتمايل. وانهارت جدران بعض المنازل، وسقطت على السكّان". وأضاف "هناك أشخاص ماتوا لأنّهم كانوا نيامًا، إذ كان الوقت لا يزال متأخّرًا جدًّا".

تقع الفلبين على "حزام النار"، المعرَّض لنشاطات زلزاليّة قويّة في المحيط الهادئ، والذي يمتدّ من اليابان المعرّضة بدورها لخطر الزلزال مرورًا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

ووقعت هزّة أرضيّة دمويّة في الفلبين في أبريل، أدّت إلى مقتل 11 شخصًا على الأقلّ، عندما ضربت منطقة في شمال العاصمة مانيلا. وفي في العام 2013، أدّى زلزال بقوّة 7.1 درجات إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا، ودمّر كنائس تاريخيّة في جزرٍ وسط الأرخبيل. ووقع الزلزال الأكثر دمويةً في الفلبين في عام 1976، وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

