كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحاري يهاجم مقر شرطة بأفغانستان ويقتل 3 ضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أفغاني انه قتل ثلاثة ضباط شرطة على الأقل عندما استهدف مهاجم انتحاري من طالبان مقرًا للشرطة في مقاطعة غزنة الشرقية.

وأوضح أحمد خان سيرات، المتحدث باسم قائد شرطة المقاطعة، ان الانفجار الذي وقع صباح اليوم السبت في منطقة آب باند أدى إلى إصابة 12 من رجال الشرطة، مضيفا ان طالبان، الذين يسيطرون على جزء كبير من المقاطعة، استخدموا سيارة همفي العسكرية المسروقة في الهجوم، الذي دمر المقر جزئيًا.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن التفجير.

تسيطر طالبان على حوالي نصف أفغانستان وتشن هجمات يومية في جميع أنحاء البلاد، وتستهدف بشكل أساسي قوات الأمن الأفغانية.

يوم الخميس، وفي مقاطعة غزنة أيضًا، أسفرت معركة مسلحة استمرت لساعات بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية في مقاطعة خوجاني عن مقتل قائد شرطة المنطقة وثلاثة ضباط آخرين.

