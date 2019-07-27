كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزالان يهزان جزر الفلبين الشمالية و يسفران عن 68 قتيلا و جريحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزالان قويان مجموعة من الجزر ذات الكثافة السكانية المنخفضة في مضيق لوزون في شمال الفلبين في وقت مبكر من اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة حوالي 60 وتسبب في أضرار جسيمة.

وأوضح رولدان إسديكول، الذي يرأس مكتب الاستجابة للكوارث في مقاطعة باتانيس، إن الزلازل ادت الي انهيار البيوت المبنية من الحجر والخشب. وأظهرت اللقطات أشخاصًا يقومون بتطهير الطوب الحجري ذو الحجم الصخري لسحب جثة واحدة من تحت أنقاض أحد المنازل.

وصرح إسديكول لوكالة أسوشيتيد بريس عبر الهاتف المحمول من مدينة باسكو، عاصمة المقاطعة: "كان سريرنا وكل شيء يتمايل من جانب إلى آخر مثل الأرجوحة.. لقد هربنا جميعا إلى بر الأمان."

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وأضاف انه تم نصح أكثر من 1000 شخص من سكان جزيرة إبيات التي تضررت بشدة - ما يقرب من نصف سكان الجزيرة ومعظمهم من الصيادين - بعدم العودة إلى منازلهم والبقاء في ساحة البلدة حيث هزت الهزات الارتدادية المتتالية المنطقة.

وقال رئيس بلدية إبياتايا راؤول دي ساجون لمحطة إذاعية محلية: "ما زال يتم نقل الجرحى"، مشيرا الي إن هناك حاجة إلى المزيد من الأطباء إذا ارتفع عدد الجرحى من القرى الداخلية.

وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية ان الزلازل بلغت قوتها 5.4 و5.9 درجة، وانه وقع زلزال ثالث بلغت قوته 5.7 درجة في وقت لاحق يوم السبت.

