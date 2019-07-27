كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سوداني يتهم قطر بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي السوداني عبدالله الواحد إبراهيم، إن النظام القطري يسعى دائما لتصدير تنظيم الإخوان لسدة السلطة في أي مكان، مشيرا إلى أنه فعل هذا في العديد من المرات بكثير من البلدان العربية، مثل تونس ومصر والسودان.

أضاف، في تصريحات تلفزيونية، "من الطبيعي أن تدعم قطر الإخوان لأن النظام القطري متحالف معهم، والإخوان يتعاملون معه كبقرة حلوب توفر لهم التمويل العسكري."

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وأتبع: آخر نجاحات النظام القطري عن طريق نظام البشير كان في ليبيا، حيث دعمت نظام البشير بالأموال التي أمدها لجماعات الإخوان بالسلاح والعربات الدفع الرباعي الصحراوية.

يذكر أن القوات المسلحة السودانية أعلنت في بيان يوم الأربعاء، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم.