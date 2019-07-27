يوفنتوس يقتحم المنافسة على صفقة لوكاكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي فاجأ نظيره إنتر ميلان الإيطالي باقتحام المنافسة على صفقة النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن يوفنتوس عرض على يونايتد، تبديل لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا بلوكاكو.
ويحاول إنتر ميلان الحصول خدمات لوكاكو (26 عامًا) منذ فترة طويلة، بناءً على رغبة مدربه الجديد، أنطونيو كونتي.
لكن النيراتزوري لم يرتق لمطالب يونايتد المادية، حتى الآن.
وقدم إنتر ميلان عرضًا رسميًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع لوكاكو، إلا أن الشياطين الحمر يرفضون بيع اللاعب بأقل من 85 مليون يورو.
وتدخل يوفنتوس في المفاوضات بشكل قوي للغاية، بعدما قرر عرض باولو ديبالا كجزء من الصفقة، خاصةً أن النجم الأرجنتيني لا يشارك بصفة دائمة منذ التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي.
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