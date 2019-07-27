مدرب مانشستر سيتي يصدم ميسي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بلاعبه الشاب فيل فودين، مشيرا إلى أنه اللاعب الأكثر موهبة، خلال مسيرته التدريبية.
وذكر غوارديولا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "فودين لديه كل شيء ليكون واحدًا من أفضل اللاعبين".
وأضاف "لقد قلت في المؤتمرات الصحفية كثيرًا، لكن ربما لم أقل ذلك أمامه. فيل هو اللاعب الأكثر موهبة الذي رأيته خلال مسيرتي التدريبية كمدرب".
وأتم "مشكلته الوحيدة هي في بعض الأحيان أنني لا أدفع به بالتشكيلة الأساسية، وأتمنى بالمستقبل أن يتحسن".
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التصريح يُعد صدمة كبيرة، نظرًا لأن غوارديولا درب الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، خلال الفترة الذهبية للبلوغرانا تحت قيادته، حين حقق كل الألقاب الممكنة محليًا وقاريًا.
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