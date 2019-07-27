ترامب يلمح بفرض رسوم على المكونات الصينية لحواسيب "آبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لوّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة برفض طلب شركة "آبل" إعفاء مكوّنات مصنوعة في الصين وتدخل في صناعة حواسيبها من الرّسوم الجمركية، وذلك في إطار ضغوطه على الشركة العملاقة لتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب على "تويتر" إنه "لن يتمّ منح إعفاءات رسوم لـ'آبل' أو إعانات في ما يخصّ أجزاء حاسوب 'ماك برو' المصنوعة في الصين. اِصنعوها في الولايات المتحدة وعندها لا يتمّ فرض رسوم".

ولاحقا، أبلغ ترامب المراسلين في البيت الأبيض أنه يريد أن تصنع آبل هذه الأجزاء في الولايات المتحدة.

وقال "عندما سمعتُ أنّهم سوف يصنعونها في الصين، قلت عندما ترسلون منتجاتكم إلى الولايات المتحدة سنفرض رسوما عليها".

وكانت آبل تقدَّمت الأسبوع الماضي بطلب إلى الممثّل التجاري للولايات المتحدة أوردت فيه أنّ بعض المكوّنات لجهاز الكومبيوتر المكتبي "ماك برو" الذي يبلغ سعره 6 آلاف دولار يُمكن الحصول عليها فقط من الصين، ولهذا يجب إعفاؤها من الرسوم الأميركية.

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وتأتي هذه الخطوة وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات القوتين الاقتصاديتين استئناف المفاوضات المتعثّرة بينهما لوضح حدّ لهذه الحرب التي تُهدّد الاقتصاد العالمي برمّته.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركيّة على مزيد من السلع الصينية للضغط على بكين لتحسين حماية الملكيّة الفكريّة الأميركيّة.

وأثنى ترامب على الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قائلاً إنه شخص "أكنّ له الكثير من الإعجاب والاحترام".

وأضاف "سنعمل على حلّ ذلك. أعتقد أنهم سيعلنون عن بناء مصنع في تكساس. إذا فعلوا ذلك، سأكون سعيدا للغاية".