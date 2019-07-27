حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 22، صفد 29 – 19، طبرية 36 – 23، الناصرة 32 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 30 – 19، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 39 – 28، بئر السبع 33 – 22، أم رشرش (إيلات) 40 – 26.

أما الأحد فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى ضمن المعدلات السنوية،.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددا بعد غد، الإثنين، وخاصة وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، ويتوقع أن تكون فوق المعدلات السنوية.