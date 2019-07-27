سرقة وتخريب في متنزه 14 تموز بالكاظمية بعد ايام على افتتاحه 'صور'

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لعمليات تخريب وسرقة في متنزه 14 تموز بمنطقة الكاظمية ببغداد.

وجاء ذلك بعد ايام على افتتاح المتنزه بشكل رسمي، حيث تم سرقة قواعد الانارة واجهزة التحكم بها اضافة الى حنفيات المغاسل فضلا عن عمليات تخريب لالعاب الاطفال ومرشات المياه لحدائق المتنزه.

ويعتبر متنزه ١٤ تموز ثاني اكبر متنزه في العاصمة بغداد، وقام صندوق تمكين باعادة تأهيل اكثر من ١١٧٠٠ متر مربع، بمدة زمنية قياسية، ليكون متنفسا للعائلات البغدادية في مدينتي الكاظمية والاعظمية.

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