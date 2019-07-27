مجهول يقتحم منزلا في ميسان ويقتل ثلاثة من ساكنيه

افاد مصدر امني في ميسان، السبت، بأن مسلحا اقتحم منزلا في المحافظة وقتل ثلاثة من ساكنيه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحا مجهول الهوية اقتحم منزلا سكنيا في حي الاسكان بمركز العمارة خلف مستشفى الطفل والولادة، واطلق النار من مسدسه الكاتم للصوت على امرأة وابنها وبنتها ما ادى الى مقتلهم في الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".



يذكر أن محافظة ميسان تعتبر من المحافظات المستقرة أمنيا، لكنها تشهد بين الحين والآخر حالات قتل أو خطف واعتداءات ترجعها مصادر أمنية غالبا الى دوافع جنائية، وخلافات عشائرية.