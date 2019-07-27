'سيارات طائرة ومعارك بشر آليين وأمطار صناعية' ما ستتضمنه مدينة ولي العهد السعودي

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف في تقرير لها لمراسل شؤون الشرق الأوسط راف سانشيز، بعنوان "سيارات طائرة، ومعارك للإنسان الآلي وأمطار صناعية في مشروع مدينة ولي العهد السعودي".

ويقول الكاتب إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم بناء مدينة ذات تصميم مستقبلي في الصحراء تقدر تكلفتها بـ 400 مليون جنيه استرليني يمكن لسكانها التنزه في شواطئ تلتمع رمالها في الظلام ومشاهدة أجهزة بشر آليين تتصارع داخل أقفاصها، فضلا عن شرب الخمور".

ويضيف أن "وثائق مسربة كشفت الطموحات الضخمة، التي يعد بعضها غير واقعي، للأمير محمد بن سلمان لمدينة نيوم، المدينة الضخمة التي يعتزم بناءها في الصحراء شمال غربي البلاد".

ونقلت الصحيفة عن وثائق سربت لصحيفة وول ستريت جورنال أن "شركات استشارات أمريكية وضعت خطة تتكون من 2300 صفحة في محاولة لتنفيذ رؤية الأمير بن سلمان، أحيانا بتقنيات مقترحة وتكنولوجيا لم تخترع حتى الآن".

ويقول التقرير إنه "قد يسمح أيضا بشرب الكحوليات في نيوم، على النقيض التام من باقي ارجاء المملكة".

وتتضمن وثائق التخطيط للمدينة، التي قد لا تكون في صورتها النهائية، جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق "تلقيح السحب"، وهي تقنية لجلب الأمطار عن طريق إطلاق جزيئات غبار صوب السحب لتشجيع هطول الأمطار.

ويقول الكاتب "يبدو أن الأمير محمد بن سلمان أبدى إعجابا خاصا بشاطئ الفضة، الذي تومض رماله".

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وعلمت الصحيفة أن "المهندسين يبحثون عن سبل لتحقيق رؤية الأمير دون تهديد سلامة المتنزهين على الشاطئ".

وتشتمل خطة ولي العهد أيضا، حسبما قالت الصحيفة، متنزها شبيها بـ"جوراسيك بارك"، تتجول فيه ديناصورات آلية، وقمرا من صنع الإنسان يضيء كل ليلة.

أما عن أمن المدينة، فستتولاه كاميرات مراقبة وطائرات بدون طيار وتكنولوجيا للتعرف على الوجوه.

وتشير مخططات المدينة إلى أن سكان المنطقة من البدو قد يتم إبعادهم عن ديارهم لإفساح الطريق للمدينة الجديدة.

كما أشارت الوثائق إلى أن شركة قانونية أمريكية قد أوكلت إليها مهمة وضع قوانين المدينة، التي ستكون ذات نظام قانوني وقضائي منفصل عن السعودية.