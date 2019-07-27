واشنطن توافق على صفقتي سلاح إلى باكستان والهند

وافقت واشنطن، السبت، على صفقتي دعم عسكري الأولى بقيمة 125 مليون دولار لطائرات حربية باكستانية من طراز إف-16، والثانية بقيمة 670 مليون دولار لدعم طائرات نقل هندية من طراز سي-17.



وأعلنت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية بشكل متزامن موافقتهما على تقديم الدعم للطائرات التي تمتلكها الدولتان في جنوب آسيا.

وتأتي هذه الموافقة على إمداد طائرات إف-16 باكستانية بالدعم اللوجستي والتقني بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

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وذكر بيان للخارجية أن الصفقتين المحتملتين ستساعدان السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة "من خلال حماية التقنية الأمريكية عبر التواجد المستمر للكوادر الأمريكية التي توفر مراقبة الاستخدام النهائي يوميا طوال أيام الأسبوع".

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن الهند طلبت شراء قطع غيار ومعدات اختبار لطائرات نقل من طراز بوينغ سي-17، وتسعى لتدريب أفرادها من بين أمور أخرى "بتكلفة تقدر بنحو 670 مليون دولار".

وأضافت "تحتاج الهند إلى متابعة هذا الدعم للحفاظ على جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث في المنطقة".

ولفت بيانا الخارجية ووكالة التعاون الأمني إلى أن الصفقتين المقترحتين لتقديم المعدات والدعم "لن تغيّرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".