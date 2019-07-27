أمريكا تهدد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي

واشنطن - وكالات - الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي، ردًا على اقتراح طرحته فرنسا في الآونة الأخيرة بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة.

وقال ترامب لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه يشعر بقلق من ضريبة الخدمات الرقمية المقترحة.

وكتب ترامب على تويتر “إذا كان لأي أحد أن يفرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يكون بلدهم، سنعلن قريبا عن إجراء

مضاد كبير ردا على حماقة ماكرون”.

وأضاف “أقول دائما النبيذ الأمريكي أفضل من الفرنسي!”

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، فيما بعد، إن قرار الضريبة خطأ، وهدد الصادرات الفرنسية الرئيسية.

وقال “يجب عليهم ألا يفعلوا ذلك. قلت لهم لا تفعلوا ذلك لأنكم لو فعلتم ذلك سأفرض ضريبة على نبيذكم. ربما على النبيذ وربما على شيء آخر”.

وذكر البيت الأبيض إن ترامب وماكرون تحدثا هاتفيا وبحثا هذه الضريبة واجتماع القمة الذي تعقده مجموعة السبع الشهر

المقبل في فرنسا.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنسي “أكد أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية، الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع”.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة لصادرات النبيذ والخمور الفرنسية، والتي تعد ثاني أكبر الصادرات الفرنسية بعد الفضاء الجوي.