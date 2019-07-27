ليبيا: إطلاع واشنطن على جرائم الإخوان وقطر وتركيا

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، ورئيس وفد البرلمان الذي يقوم حالياً بزيارة لواشنطن عن أمله بأن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأمريكية مع القائد العام للجيش المشير حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب ولقوات الجيش الوطني في ليبيا.

ونقل موقع المرصد عن الميهوب قوله في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الجمعة: "قدمنا في المحادثات ملفاً بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وكل من قطر وتركيا في ليبيا، كما طلبنا فك الارتباط الأمريكي مع حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميليشيات المسلحة عليه وعلى حكومته".

واختتم تصريحاته بالقول: "طلبنا أيضاً إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه"، وذلك في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ومجلسها الرئاسي.