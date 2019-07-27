البحرين.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مدانين بالإرهاب

أعلنت السلطات البحرينية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين بالإرهاب.
وذكر الادعاء العام في بيان أنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.
وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017 .
وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية(بنا).
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