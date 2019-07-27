أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أن أحد عناصره وعدداً من الأفراد "المناوئين للثورة" قُتلوا في اشتباكات بغرب البلاد بالقرب من الحدود بين ايران والعراق.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري قوله، إن دورية من الحرس "اشتبكت مع عناصر مجموعة مناوئة للثورة في قضاء سرواباد" غرب البلاد.
وقالت إن أحد عناصر الحرس الثوري "جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى".
وأضافت ان عناصر "معادين للثورة قُتلوا وجرحوا".
ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو ما إذا كان العناصر "المعادون للثورة" جزءاً من جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصر بالحرس الثوري في اشتباكات قرب الحدود العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.