مقتل عنصر بالحرس الثوري في اشتباكات قرب الحدود العراقية

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أن أحد عناصره وعدداً من الأفراد "المناوئين للثورة" قُتلوا في اشتباكات بغرب البلاد بالقرب من الحدود بين ايران والعراق.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري قوله، إن دورية من الحرس "اشتبكت مع عناصر مجموعة مناوئة للثورة في قضاء سرواباد" غرب البلاد.

وقالت إن أحد عناصر الحرس الثوري "جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى".

وأضافت ان عناصر "معادين للثورة قُتلوا وجرحوا".

ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو ما إذا كان العناصر "المعادون للثورة" جزءاً من جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.