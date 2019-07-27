في فضيحة جديدة تضاف لسجل مؤامرات حلفاء الشر تنظيم الحمدين وحليفه إردوغان، ضد الشعب الليبي، أعلنت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاطه طائرة تركية في مدينة الجفرة.

وسعت الآلية الحربية الموالية لمليشيات فايز السراج، المدعوم بالأسلحة والمعدات والأموال من نظام تميم العار وحليفه سلطان الأوهام التركي رجب طيب إردوغان، استهداف قوات الجيش الوطني المتمركزة في الجفرة، لكن الناطق الرسمي باسم القائد العام "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري أن "وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية تابعة لمليشيات مصراته بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية".

وفي الوقت الذي أسقطت فيه الدفاعات الليبية الطائرة التركية المسيرة التي صنعت بأموال قطرية، حاولت أبواق تنظيم الحمدين ووسائل الإعلام الليبية الممولة من قطر وتركيا، التغطية على الفضيحة التركية القطرية، حيث نقلت عن ميليشيات حكومة الوفاق بأنها استهدفت قاعدة الجفرة الواقعة وسط الصحراء الليبية، ودمرت "حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن يوشن 76 تستخدم لنقل الذخائر ومنظومات الدفاع الجوي".

وفي تطور آخر لافت، نقلت وسائل إعلام مقربة من "الجيش الليبي" بقيادة حفتر نفي أنباء ترددت عن تحليق طائرة مسيرة تابعة لحكومة الوفاق فوق مقر القائد العام للجيش في منطقة الرجمة، شرق بنغازي.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق تداولت نبأ عن تحليق طائرة مسيرة في أجواء الرجمة والمناطق المجاورة لها، بما فيها قاعدة بنينا الجوية.

وفي وقت لاحق أعلن بيان لرئاسة أركان الدفاع الجوي التابع للقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر أن "الأجواء الليبية التي تحت سيطرة الجيش من الجفرة حتى أمساعد والجغبوب تحت حماية منظومة الدفاع الجوي بما في ذلك بنغازي، وتنفي الإشاعات التي تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية".

هذه الطائرة التركية المسيرة لم تكن الأولى في نهاية يونيو الماضي، أعلن "الجيش الوطني الليبي"، إسقاط طائرة مسيرة، فيما قرر المشير خليفة حفتر بعدها إصدار أمر بالقبض على أي تركي على الأراضي الليبية.

وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري في مؤتمر صحفي "إدارة أردوغان أساءت لليبيين، ولذلك أي تركي عليه أن يتحمل المسؤولية".

وأعلن المسماري أيضا إقفال المجال الجوي الليبي أمام الطائرات التركية ومنع إقلاع أي طائرات ليبية إلى تركيا.

وفي خطاب جديد لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حمل خلاله رسائل سياسية إلى الداخل والخارج، وليس فقط إلى القوات المرابطة حول العاصمة طرابلس، التي تسيطر على قطاعات منها ميليشيات وجماعات متطرفة مدعومة من قبل نظامي قطر وتركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي.

ويأتي حديث قائد الجيش بعدما أحرزت قوات الجيش تقدما على كافة المحاور نحو طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو مواقع للميليشيات في العاصمة، لتمثل رسالة تحذيرا لتنظيم الحمدين الإرهابي وحليفه إردوغان اللذين عملوا على تمويل وتغذية الإرهاب.

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في البلاد، منذ سقوط معمر القذافي، في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وتطرق المشير خليفة حفتر إلى الميليشيات الإرهابية في ليبيا وما ارتكبته من جرائم، وقال إنها "عدو متوحش لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلا في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه حتى قسمتم ظهره ونكستم رايته راية التوحش والرعب".

وفي كلمة وجهها إلى قواته المرابطة والشعب الليبي، قال المشير حفتر: "نطمئنكم ونطمأن كل الليبيين الشرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب".

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وقال إن التحرير العاصمة طرابلس وسائر الأراضي الليبية من قبضة الميليشيات "هدف يتطلع إلى بلوغه كل الليبيين الأحرار بعد طول انتظار وبعد أن تجاوزت بهم المعاناة وحياة القهر والبؤس حدود الصبر"، مؤكدا أن الشعب الليبي قدم من أجل هذا الهدف" قوافل الشهداء والجرحى".

وأضاف مخاطبا الجنود: "أنتم المدفع والدبابة والطائرة القاذفة والزورق الحربي والراجمة والبندقية التي لا يصمد أمامها الإرهابيون مهما بلغ عددهم وعتادهم".

وشدد على أن التعويل الرئيسي على جنود الجيش الوطني الليبي في كنس الإرهاب من ليبيا، حتى "تصبح بلدا آمنا مستقرا ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنناً يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة".

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أشار في بيان سابق، إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" التي أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية وتفجيرات داخل دولة الصومال، ودعمها للإرهابيين هناك.

وقال المسماري : "سبق وتحدثنا في سنوات ماضية وفي عدة مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات، أو لقاءات، وندوات إعلامية محلية ودولية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة".

وتابع: "حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها الوسخة"، كما أضاف المسماري: "تحدثنا كثيرا، وأكدنا في كل مرة أن قطر أصبحت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة".

أيضا تابع: "نؤكد اليوم على أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، بل يجب أن تقطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد، ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية وعلى رأسها الدول والمنظمات التي تتستر بحقوق الإنسان وباسم الدين من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة والتي تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

كذلك أفادت الصحيفة بأن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 من مايو الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن بلاده تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية، موضحا أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا، معتبراً أن بريطانيا وإيطاليا أيضا لعبتا دوراً في التآمر.

واعتبر صالح، في تصريحات تلفزيونية، أن جماعة الإخوان هي من نصب فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلباً لهم، وفق قوله.

وأوضح أنه "طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس، لكنه رفض ذلك"، مشيراً إلى أن تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحاً.

وقال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، معتبراً وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج. وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد "صديقة" للحصول على الدعم والسلاح.