شكرا لقرائتكم كشف سر جثة مجهولة عثر عليها بفيلا لاعب كرة مصري شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، السبت، سر جثة مجهولة عثر عليها بفيلا لاعب في منتخب مصر الوطني لكرة القدم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية شمال مصر بلاغا من ناصر النني والد محمد النني لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، والمحترف بصفوف فريق أرسنال الإنجليزي، يفيد بعثوره على جثة مجهولة بفيلا ابنه.

وتبين أن الفيلا تحت الإنشاء، وبفحص الجثة تبين أنها متحللة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

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وكشفت التحقيقات وفحص الأوراق التي عثر عليها بحوزة القتيل أن الجثة لبائع روبابيكيا - أدوات وأثاث منتهية الصلاحية - في الثلاثينيات من العمر فيما كشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صعق بالكهرباء وأنها حدثت منذ أسبوع .

وتبين من التحريات أن القتيل تسلل للفيلا محاولا سرقة كابلات كهرباء نحاسية، فصعق بالكهرباء ولقي مصرعه على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.