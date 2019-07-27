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تدشين سد ضخم في تنزانيا يثير موجة من الاستياء

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السد سيقطع نهر روفيجي دشن رئيس تنزانيا، جون ماغوفولى، مشروع سد ضخم للطاقة الكهرومائية، في أكبر محمية للحياة البرية في البلاد، واصفا المشروع بأنه بداية للتحرر الاقتصادي.

وعبرت بعض مجموعات الحياة البرية عن استيائها من مشروع "ستايغلر جورج" على نهر روفيجي، الذي تبلغ تكلفته 2.9 مليار دولار في محمية سيلوس غام.

وتعد الأمم المتحدة سيلوس غام واحدة من أكبر المناطق المحمية في أفريقيا، علما أنها مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال ماغوفولي أمام تجمع، الجمعة، إن السد يعد مصدرا للطاقة على مدى عقود للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حيث لا تزال أسعار الكهرباء مرتفعة.

كما أعلن عن خطة لتحويل جزء كبير من محمية سيلوس إلى حديقة للحياة البرية سميت على اسم يوليوس نيريري أول رئيس لتنزانيا.

وقال وزير الطاقة التنزاني إنه تم إنجاز 15 بالمئة من مشروع بناء السد الذي سيوفر 2115 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، وسيستغرق إتمامه 3 سنوات أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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