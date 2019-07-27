صور.. غرق سفينة شحن إيرانية قرب سواحل أذربيجان

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صورة أرشيفيةصور.. غرق سفينة شحن إيرانية قرب سواحل أذربيجان

غرقت سفينة شحن إيرانية، اليوم الجمعة، قرب السواحل الأذربيجانية، فيما تمكن خفر السواحل من إنقاذ طاقمها المكون من 9 أشخاص.

وقالت قوات حرس السواحل الأذربيجانية إن سفينة شحن إيرانية تحمل اسم "شاباهيان"، غرقت بالقرب من ميناء "لينكوران"، مشيرة إلى أنها تلقت إشارات طلب النجدة من السفينة. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

وكانت الوكالة البحرية الأذربيجانية، قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث بالقرب من ميناء لانكاران، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti السفينةصور.. غرق سفينة شحن إيرانية قرب سواحل أذربيجان

وقالت الوكالة إن مروحيات تابعة لوزارة الطوارئ وسفينة لخفر السواحل توجهت إلى المكان الذي توجد فيه السفينة.

المصدر: نوفوستي