صور.. غرق سفينة شحن إيرانية قرب سواحل أذربيجان

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غرقت سفينة شحن إيرانية، اليوم الجمعة، قرب السواحل الأذربيجانية، فيما تمكن خفر السواحل من إنقاذ طاقمها المكون من 9 أشخاص.
وقالت قوات حرس السواحل الأذربيجانية إن سفينة شحن إيرانية تحمل اسم "شاباهيان"، غرقت بالقرب من ميناء "لينكوران"، مشيرة إلى أنها تلقت إشارات طلب النجدة من السفينة. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti
وكانت الوكالة البحرية الأذربيجانية، قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لحادث بالقرب من ميناء لانكاران، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti السفينةصور.. غرق سفينة شحن إيرانية قرب سواحل أذربيجان
وقالت الوكالة إن مروحيات تابعة لوزارة الطوارئ وسفينة لخفر السواحل توجهت إلى المكان الذي توجد فيه السفينة.
المصدر: نوفوستي
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