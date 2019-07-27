شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة "مشروعات البرلمان" للمجمعات الصناعية بالإسكندرية والبحيرة مطلع أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة قررت تنظيم زيارتها الميدانية المقررة إلى محافظتى البحيرة والإسكندرية، لمتابعة كافة المستجدات للمجمعات الصناعية، الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بعدما تم تأجيل تنظيمها الأسبوع الماضى.

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وأضاف "مرعى"، أن الزيارة الميدانية لرصد المعوقات التى تواجه الشباب فى هذا الشأن، وعقد لقاءات مع المسئولين بتلك المحافظات، وعدد من ممثلى البنوك، بهدف إنجاز تلك المشروعات.

ويوفر مجمع مرغم المخصص للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، قرابة 240 وحدة صناعية جديدة، ويتميز موقع هذا المجمع والذى يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية بموقع جغرافى متميز يجعله قريبًا من كل الطرق والمرافق.