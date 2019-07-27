نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات وموعد عيد الأضحى.. صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، إن المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، يشهد تخريج الدفعة الأولي من طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويبلغ قوامها 100 متدرب من 29 دولة أفريقية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية إن تدريب وتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية هو أحد الأدوار البارزة للأكاديمية، وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب التي دربت حتى الآن 1500 طالب خلال ثلاث دفعات، معلنة عن بدء البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وهو برنامج طموح موجه لموظفى الدولة بالإضافة إلى تكليف الأكاديمية بالعمل على برنامج إعداد المسئول الحكومى المحترف المستهدف منه تدريب 5800 مسئول من 7 محافظات فى الفئة العمرية من 30 الى 45 عاما.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعلنت أنه تجرى المفاضلة حاليا بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، نافية ما تردد حول الاتجاه لتعيين مدير تنفيذى أجنبى لإدارته .

وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء الصندوق السيادى لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، موضحة أنه تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق وتشمل إصدار قانون إنشاء الصندوق فى أغسطس 2018 والنظام الأساسى المصندوق فى فبراير 2019 .

وحول تنسيق الجامعات للناجحين في الثانوية العامة، ذكرت (الأهرام) أنه انتهت أمس المرحلة الأولى للتنسيق، ومن المقرر أن يبدأ الحاسب الآلى فى توزيع طلاب المرحلة على الكليات اعتبارا من اليوم وفقا لترتيب رغباتهم وقواعد التوزيع الجغرافى وإعلان النتيجة بعد غد.

وأوضحت أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أصدرت بيانا بمؤسسات التعليم العالى المعتمدة بمصر وعددها 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة بالاضافة الى جامعات خاصة صدرت قرارات جمهورية بانشائها ولم يصدر لها قرار ببدء الدراسة حتى الآن .

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو سعي إلى التهدئة مع الجانب الإيرانى أمس وأبدى استعداده لزيارة طهران والظهور فى تليفزيونها الرسمى لمخاطبة الشعب الإيرانى ، في الوقت الذي أفرجت فيه إيران عن 9 من أصل 12 هنديا هم أفراد طاقم ناقلة البترول "رياح" التى احتجزتها فى 14 يوليو الجارى وترفع علم بنما وهو ما يمكن ان يمثل بادرة لانفراجة وشيكة لازمة الناقلات بين طهران والغرب.

وأضافت أن طهران منحت الهند فى وقت سابق حق زيارة 18 من أفراد طاقم ناقلة البترول البريطانية ستنيا امبيرو المحتجزة لدى الأولى منذ الـ 19 من الشهر ذاته ولا يزال 21 هنديا أخرون محتجزين لدى ايران بينهم 3 من طاقم الناقلة "رياح" و 18 من طاقم السفينة البريطانية.

أخبار اليوم:

ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الثلاثاء المقبل أعمال المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشارك فيه أكثر من 1500 من شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب إلى جانب عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة وسفراء الدول.

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وأوضحت أن جلسات المؤتمر، التى تستمر يومين، تشهد نموذج محاكاة للدولة المصرية يمثل فيها الشباب السلطة التشريعية والتنفيذية ويطرح جميع القضايا القومية والاقتصادية والسياسة، كما تتضمن جلسات المؤتمر عرضا لاجراءات الحماية الاجتماعية للدولة والمبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشهد، حفلا لتخريج الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى من 29 دولة ، وخصص جلسة يجيب خلالها الرئيس عن جميع التساؤلات والاستفسارات التى تلقتها ادارة المؤتمر من الشباب بالمحافظات ضمن مبادرة "اسال الرئيس".

وفي الشأن العربي، ذكرت (أخبار اليوم) أن جنازة الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي، الذى توفى الخميس إثر وعكة صحية عن عمر ناهز ال 93 عاما ستشيع اليوم، وأن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن أنه سيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى بحماية الجيش التونسى اليوم لتوديع الرئيس الراحل .

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 11 أغسطس المقبل، وقال الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد أن شهر ذى الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة واثنتى عشرة دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة المحلى الخميس المقبل أول أغسطس يوم الرؤية، وبذلك تكون غرة ذى الحجة فلكيا الجمعة 2 أغسطس لتصبح وقفة عيد الأضحى فلكيا السبت 10 أغسطس.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن ميناء السخنة استقبل أمس السفينة (سى فورس)، أضخم سفن الصب الجاف بحمولة 206 و157 ألف طن حديد بليت لصالح مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى يتبعها الميناء قادمة من البرازيل تحمل علم مالطا .

ونقلت عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة ورئيس المنطقة الاقتصادية أكد جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة، مؤكدا أنه يتم تنمية وتطوير الموانئ الستة لتنافس الموانئ العالمية المجاورة .

كما نقلت الصحيفة عن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حرص الهيئة علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للعدادات الذكية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة "ديل" الألمانية العالمية، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية، دعما لمشروعات التنمية الشاملة .

وقال التراس إن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة عدادات المياه والغاز والتكييف المركزي الذكية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يضمن مواصفات الجودة العالمية.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن مصر والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة ودعم وتعزيز التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء مع وزارة الطاقة الأمريكية في المجالات المختلفة للطاقة .. وقام بالتوقيع وزير البترول والثروة المعدنية وريك بيرى وزير الطاقة الأمريكى بحضور عدد من قيادات وزارتي البترول والكهرباء ورؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.