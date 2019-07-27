تطبيق للمرضى ورقم سري.. منظومة إلكترونية جديدة لتتبع الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف اللواء مهندس مصطفى الصادق، رئيس إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، عن منظومة إلكترونيه جديده خاصة بتتبع الأدوية، يجرى الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.

وتهدف المنظومة معرفة ما تقوم به شركات الأدوية المنتجة والمصنعة من خلال تسجيل خطوط الإنتاج على السيستم لمعرفة كل المعلومات عن الدواء عن طريق أبلكيشن يجرى تخصيصه للمواطنين.

ويستطيع المواطن من خلال الأبليكيشن معرفة خط سير الدواء منذ إنتاجه حتى بيعه في الصيدلة والتأكد من سعره المطروح به للمستخدم وتاريخ صلاحيته، وتستطيع الدولة ملاحقة الأدوية المهربة الموجودة بالداخل بشكل غير قانوني.

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وقال "الصادق" في حوار ينشره الخليج 365 لاحقًا، إن المنظومة تنفذ بين وزارة الصحة والمصانع وإدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، وتشمل قواعد بيانات كاملة بـ70 ألف صيدلية و150 مصنع إنتاج أدوية و1000 شركة تستورد الدواء وتصنعه، بالإضافة إلى 40 شركة تستورد المستحضرات الصيدلانية وجميع وكلاء توزيع الدواء.

وأضاف، أنه سيكون هناك إلزام من قبل وزارة الصحة لجميع أطراف المنظومة حتى تتمكن الوزارة، من متابعتها ومراقبتها عبر التفتيش الصيدلي منعًا لتسريب أي أدوية مهربة أو مغشوشة للسوق المحلي.

وأوضح رئيس إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، أن مصانع وشركات الأدوية تدخل البيانات من خلال مواقع إلكترونية مرتبطة بشبكات خاصة، ويجرى توزيع الأدوية على الصيدليات بعد تسجيل الكودين GTIN وSerial Number معًا، وهو المميز الرئيسي لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة، ويجرى التتبع والتعقب للدواء عن طريق طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية، ويتم طباعتها على العلبة وتشمل 4 أكواد، تشمل GTIN وهو كود يميز المنتج عالميًا وSerial Number (الرقم السري) وتاريخ انتهاء الصلاحية رقم التشغيلة.

وتابع: "بالتالي نستطيع معرفة خط سير الدواء منذ خروجه من المصنع حتى وصوله إلى المستخدم ونستطيع أيضا عمل احصائيات عن الأدوية التي يتم صرفها في المحافظات، مثلا محافظة س، تستخدم أدوية الضغط بكثافة – محافظة ص، تستخدم أدوية المخدرات بكثافة، ونستطيع تحليل المعلومات الناتجة عن المنظومة ومعرفة أماكن انتشار الأمراض، وإلزام المصانع بهذه المنظومة سيكون من خلال وزارة الصحة".