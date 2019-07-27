نقل الحجاج وجنازة رئيس تونس.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تواصل شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. تواصل شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج، وتنقل 4210 حاجا على متن 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، كما تسير 11 رحلة إلى جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

تلقاهرة.. تبدأ الهيئة الوطنية للإعلام تدريب المجموعة الأولي بدورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة، ويجرى تدريب ١٥ من الأئمة على مدار أسبوع.

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بورسعيد.. تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرون من قيادات الجماعة إلى جلسة 27 يوليو الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد في أغسطس عام 2013، والمعروفة بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

الخرطوم.. يستأنف ممثل الاتحاد الأفريقي الدائم لدى السودان السفير محمد بلعيش، التفاوض في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بالخرطوم، لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي بين الجانبين.

الكويت.. يصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى الكويت، في زيارة يبحث خلالها مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والمسؤولين الكويتيين عددا من الملفات والقضايا الثنائية.

تونس.. تنظم رئاسة الجمهورية التونسية مراسم الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب ثلة من الشخصيات الوطنية.