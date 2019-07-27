حدث ليلًا| قطار بدون سائق للمترو.. وزلزال قوي بـ"حزام النار"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي، والدولي.

قال أحمد شوقي، نائب مدير مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مصر دخلت عصر القطار الآلي لأول مرة، وقطارات الخط الثالث تعتمد على أحدث تكنولوجيا في عالم الاتصالات، والقطار يعمل بالكامل بدون سائق، من خلال غرفة القيادة.

وصلت رحلة الخطوط البريطانية، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة، قادمة من مطار هيثرو في لندن، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها في مطارات العالم.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

بدون سائق.. لأول مرة القطار الآلي في مترو الأنفاق

قال أحمد شوقي، نائب مدير مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مصر دخلت عصر القطار الآلي لأول مرة، وقطارات الخط الثالث تعتمد على أحدث تكنولوجيا في عالم الاتصالات، والقطار يعمل بالكامل بدون سائق، من خلال غرفة القيادة.

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مدن طريق الإسماعيلية.. تفاصيل المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو

قال المهندس محمد خيري، مدير المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إن الخط الثالث يخدم المدن الجديدة على طريق الإسماعيلية، والمناطق السكنية عالية الكثافة.

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"الأنفاق" تعلن موعد انتهاء محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القومة للأنفاق، إن محطة هليوبوليس ليست الأكبر بالخط الثالث للمترو فقط، ولكنها الأكبر في الشرق الأوسط.

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وصول رحلة الخطوط البريطانية إلى مطار القاهرة بعد توقف أسبوع

وصلت رحلة الخطوط البريطانية، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة، قادمة من مطار هيثرو في لندن، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها في مطارات العالم.

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الصور الأولى لوصول طائرة الخطوط البريطانية مطار القاهرة

ينشر الخليج 365، صور وصول طائرة الخطوط البريطانية بمطار القاهرة.

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ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر.. (مستند)

أعلنت جامعة الأزهر بدء تطبيق نظام "سمر كورس " على طلاب سنوات النقل بكليات القاهرة والأقاليم، للمرة الأولى، في العام الدراسي الجاري.

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"التعليم": انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد 2.0

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد 2.0، والتي تشمل تدريب جميع موجهي المرحلة الابتدائية بجميع تخصصاتهم ومعلمي الصف الثانى الابتدائي والذين سينضمون هذا العام للمنظومة استكمالاً لما تم العام الماضى بتطبيقه فى مرحلة رياض الأطفال بمرحلتيها والصف الأول الابتدائى.

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بالكراسي وطفايات الحريق.. قصة مشاجرة معرض الأهرام العقاري (فيديو)

شهد معرض الأهرام العقاري، مساء الجمعة، مشاجرة كبرى بين عدد من الشركات المشاركة، وذلك بعدما اشتبك موظفو التسويق مع بعضهم البعض لخلافهم على جذب العملاء.

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أول تعليق من الأهرام على "خناقة" المعرض العقاري (بيان رسمي)

أعلنت إدارة المعارض بوكالة الأهرام للإعلان، أن ما حدث مساء أمس الجمعة، مشاجرة بين شركتين من الشركات المشاركة بالمعرض، وهما شركة إيدج القابضة وشركة نيكست هوم.

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انقلاب سيارة مواد بترولية في بني سويف

أنقذت العناية الإلهية قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف من كارثة محققة عقب انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية أمام القرية.

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وزارة الدفاع الروسية: تدريبات ناجحة لإطلاق صاروخ "توبول" العابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية أجرت تدريبات ناجحة على إطلاق صاروخ "توبول" الباليستي العابر للقارات.

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موريتانيا تتسلم معدات بقيمة 15 مليون دولار من واشنطن لمحاربة الارهاب في الساحل

تسلم الجيش الموريتاني اليوم الجمعة في نواكشوط معدات وتجهيزات عسكرية متطورة بقيمة 15 مليون دولار من الولايات المتحدة.

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​ترامب يوقع على اتفاق دولة ثالثة آمنة مع جواتيمالا لمواجهة الهجرة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة على اتفاق هجرة مع جواتيمالا ينص على أن تلك الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى هي دولة ثالثة آمنة، حسبما ذكر البيت الأبيض.

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مقتل 7 وإصابة 60 جراء زلزال قوي بـ"حزام النار"

لقي سبعة أشخاص حتفهم في أقصى شمال الفلبين في أعقاب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت كما أصيب 60 آخرين، حسبما قال مسؤولون.

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