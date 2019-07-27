نشاط للرياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "عبدالعال" لمصراوي، أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 : 36 درجة مئوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، على القاهرة وعدد من محافظات الوجه البحري.

ولفت إلى وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية.​