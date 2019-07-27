13 ألف عام.. أستاذ آثار يكشف أسرارًا جديدة عن الحضارة الفرعونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، إنه لا يوجد ما يسمى باللغة الهيروغليفية، وإن عمر الحضارة المصرية 13 ألف سنة وليست 7 آلاف سنة فقط.

وأوضح بدران، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية TeN، أن المسمى الحقيقي للغة الهيروغليفية هو "اللغة المصرية القديمة"، وأن هناك أخطاءً كثيرًا بخصوص ذلك.

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وأضاف أن اللغة المصرية كتبت بأربعة خطوط، ومنها الخط الديموطيقي، والخط القبطي، والعرب هم من أطلقوا الخط القبطي ووصفوه بهذه الكلمة.

وأوضح بدران، أن بعض الأبحاث الجديدة أظهرت أن الحضارة المصرية عمرها 13 ألف سنة، وليست 7 آلاف سنة فقط، مؤكدًا أن الإنسان المصري له باع طويل في التعامل مع الحضارة وتأسيسها.

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