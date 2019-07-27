ترامب: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى غير "مزعج"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إنه غير منزعج من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى هذا الأسبوع.



وأكدت كوريا الشمالية أن إطلاق صاروخ، الخميس الماضي، كان تحذيرا لـ"دعاة الحرب" في كوريا الجنوبية لوقف استيراد الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وهي رسالة قال محللون إنها كانت تستهدف الولايات المتحدة أيضا.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية المشتركة أن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس لا تمثل تهديدا مباشرا لواشنطن أو سيؤول، وليس لها "أي تأثير على موقفنا الدفاعي".

كما حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، بعدما اختبرت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بلادها تأمل في استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الدولة النووي.





وتدعو كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة القطيعة القائمة رسميا منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتوقفت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمتهما الأخيرة، التي انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق في فبراير/شباط الماضي.

كانت آخر تجربة أجرتها كوريا الشمالية على أسلحة في مايو/أيار الماضي، وتضمنت إطلاق قذائف قصيرة المدى وصواريخ أصغر.