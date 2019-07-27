وزير خارجية أمريكا: مستعد للذهاب إلى طهران لمخاطبة الشعب الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبي إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكداً أيضاً استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني: «من أجل أن تكون لديه فرصة لمخاطبة الشعب الإيراني».

ورداً على سؤال وكالة «بلومبرغ تي في» الأميركية، حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوماً ما، قال وزير الخارجية الأميركي «بالتأكيد»، قبل أن يُضيف أنه سيذهب «إلى هناك عن طيب خاطر».

ورداً على سؤال آخر عما إذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو: «أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني، لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق»، مشيراً إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «يأتي إلى هنا، يأتي إلى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة».

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و من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التزامه حماية مصالح واشنطن وحلفائها في مضيق هرمز، فيما اتسع نطاق التحركات الأوروبية لحماية الملاحة في الخليج.

وقال البيت الأبيض، في بيا له، إن الرئيس ترمب «يرغب في مساعدة بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران»، مؤكداً التزام الرئيس حماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.

وجاء بيان البيت الأبيض في وقت تتزايد فيه التوترات نتيجة الاستفزازات الإيرانية واحتجاز الناقلة البريطانية، إضافة إلى أنباء أكدها مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حول قيام إيران باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز «شهاب 3» فيما بدا تحدياً للتحركات الأميركية والأوروبية في الخليج.