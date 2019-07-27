تيريزا ماي: الحياة ما بعد رئاسة الوزراء

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



Getty Images

بين عشية وضحاها، تحولت تيريزا ماي من رئيسة للوزراء، إلى رئيسة "سابقة" للوزراء.

وتولى بوريس جونسون زمام الأمور بعد فوزه في انتخابات رئاسة حزب المحافظين.

وعاشت ماي في السنوات الأخيرة حياة شديدة الانشغال، ما بين اجتماعات، وأوراق تتطلب توقيعها، وإدارة البلاد بشكل عام.

فماذا يحدث عندما يتحول هذا الصخب إلى سكون مفاجئ؟

Getty Images الملكة قبلت استقالة ماي

يوم انتقال السلطة

يتضمن اليوم الأخير لـ ماي جولة أخيرة من استجوابات رئيس الوزراء في البرلمان، ثم اجتماع مع الملكة.

ورغم إعلان ماي استقالتها في مايو/أيار الماضي، إلا أنها لم تصبح رسمية إلا بتقديمها للملكة في قصر باكينغهام.

وإذا حالفها الحظ، قد تحصل على هدية شخصية من الملكة. فرئيس الوزراء السابق، غوردون براون، حصل على صورة بتوقيع شخصي.

وقت للراحة

ما الذي قد تفعله ماي بعد استقالتها؟ قد تحذو حذو من سبقوها في الخروج من رئاسة الوزراء.

قد يكون الحصول على قسط وافر من النوم خيارا صائبا. فرئيس الوزراء السابق، غوردون براون، قال في حديث إنه "قد تشعر بالكثير من التعب، فتلجأ للنوم".

وكون ماي من محبي لعبة الكريكيت، قد تفعل مثل رئيس الوزراء السابق جون ميجور يوم تركه منصبه. إذ قال "حان الوقت لتناول الغذاء وبعض من الكريكيت"، وهو في طريقه لمشاهدة إحدى المباريات.

Getty Images غوردون براون وأسرته لدى مغادرة مقر رئاسة الوزراء

أين تسكن؟

تخيل أن تفقد وظيفتك ومحل إقامتك في نفس اليوم!

ويقول غوردون براون إن "الأمر بالغ الصعوبة. في بريطانيا، تغادر منصبك ومنزلك بين عشية وضحاها، بجانب القدرة على تقديم نفسك كشخصية ما".

وعاشت ماي في داونينغ ستريت لمدة ثلاث سنوات، واستقبلت كبار الساسة حول العالم، مثل دونالد ترامب وجاسيندا أرديرن.

وكانت بإمكانها زيارة تشيكرز، وهي منطقة مخصصة لرئيس الوزراء للاستجمام.

Advertisements

لم تعد هذه الأماكن تحت إمرة ماي، وعليها نقل متعلقاتها إلى منزلها القديم في مقاطعة مايدنهيد.

عودة إلى المعتاد

دائما ما نرى رجال الشرطة يحيطون برئيس. فماذا يحدث بعد ترك المنصب؟

رؤساء وزراء سابقين، مثل توني بلير وديفيد كاميرون، ما زالوا محاطين بحراسة. وغالبا ما ستتلقى ماي نفس الامتياز.

Getty Images رئيس الوزراء يحظى بحراسة مكثفة

لكن الأمر قد لا يكون امتيازا طول الوقت. فوزير الداخلية السابق، لورد دوغلاس هيرد، يقول إن أفراد الحراسة "يجب أن يكونوا على علم بكل تحركاتك مقدما".

ويجب الأخذ في الاعتبار أن ماي كان لديها جهاز كامل من الموظفين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، دورهم هو الاهتمام بكل شيء بينما تقوم هي بعملها.

لكن هؤلاء الآن يعملون لصالح رئيس الوزراء الجديد. ويتعين على ماي الرجوع إلى ترتيب مهامها اليومية، مثل إجراء المكالمات أو كتابة الخطابات بنفسها.

أما زوجها، فيليب، فعليه العودة لإفراغ القمامة بنفسه.

Getty Images سيارة رئيس الوزراء من طراز جاغوار

الرفاهية

يستعين رئيس الوزراء بسيارة فارهة رسمية، يقودها سائف تعينه الحكومة، لتنقله حيثما أراد.

ويستمر رئيس الوزراء السابق في تلقي هذه الامتياز، وغالبا ما سنرى ماي تستمر في انتقالاتها في سيارة من طراز جاغوار.

لكن ماذا عن السفر للخارج؟

ثمة طائرة هائلة مخصصة لانتقالات رئيس الوزراء خارج البلاد لحضور الاجتماعات الهامة، مثل مفاوضات بريكست في بروكسل.

وللأسف، لن تتمكن ماي من الاستمرار في استخدام هذه الطائرة، وعليها اللجوء للطيران العادي كعامة الشعب.

Getty Images ماي من محبي الكربكيت

وماذا بعد؟

تستمر ماي في منصبها كنائب عن مقاطعة مايدنهيد، مقابل دخل سنوي قدره 79,468 جنيه استرليني.

ويمكنها كتابة كتاب، كما فعل توني بلير وغوردون براون.

كذلك يمكنها الابتعاد عن السياسة برمتها، والاكتفاء بمتابعة مباريات الكريكيت.