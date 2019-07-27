الشرطة الروسية تداهم مكاتب معارضين بعد إعلانهم التظاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفّذت الشرطة الروسية عمليّات مداهمة لعدّة مكاتب تابعة لمعارضين، عشيّة مظاهرة كبرى غير مصرح بها اليوم السبت.
وتأتي عمليّات المداهمة في وقت كان المعارضون يُحضّرون لتجمّع غير مرخّص أمام مكاتب رئيس بلديّة العاصمة احتجاجًا على منعهم من المشاركة في الانتخابات المحلّية في سبتمبر/أيلول.
واستدعى المحقّقون الروس عددًا من سياسيّي المعارضة للتحقيق معهم الخميس، بعد أن داهمت قوات الأمن منازل الكثير منهم، وقال المحقّقون إنّ الاحتجاجات المعارضة تضمّنت "تهديدًا باستخدام العنف ضدّ أعضاء اللجان الانتخابيّة"، وهي مخالفة يُمكن أن تصل عقوبتها إلى السّجن خمس سنوات.
وقال حلفاء لأليكسي نافالني، المعارض الرئيسي لفلاديمير بوتين، إنّ الشرطة أجرت عمليّات تفتيش داخل مقارّ حملاتهم الانتخابيّة.
وكان نافالني والسياسيّون المعارضون للكرملين هدّدوا في وقت سابق بتنظيم مظاهرة أكبر في 27 يوليو/تموز بالقرب من مكتب رئيس بلديّة موسكو، إذا لم يتمّ تسجيل مرشّحي المعارضة.
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