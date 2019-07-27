شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يستهدف مواقعا لـ"الوفاق" في سرت ومصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" بأن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف فجر السبت، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة.
وأشار المراسل إلى أن 6 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراته الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها الكلية الجوية بالمدينة.
أيضا تابع أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.
من جهة أخرى، أفاد الأنباء عن استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات التركية التي تتحكم بالطيران المسير في تلك المنطقة، وأيضا غرفة عمليات أخرى، ومستودعات ذخائر.
وأضافت أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة غربها.
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