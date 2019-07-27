شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الفقى: مبادرة اسأل الرئيس الأولى من نوعها بالعالم وقمة الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استمرار مبادرة "اسأل الرئيس" تضمن استمرار فتح قناة اتصال مباشرة بين جميع المواطنين والرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطوة مهمة ليتواصل فيها المواطنون مع الرئيس مباشرة، وتُعد الأولى من نوعها فى العالم.

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وأضاف الفقى، فى تصريح له، أن استمرار تواصل الرئيس السيسى مع المواطنين يؤكد حرصه واهتمامه على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على ما يدور فى عقول وآراء الجميع، وعلى أسئلة كل أطياف المجتمع المصرى، إضافة إلى تعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية، من خلال الاستماع لآرائهم والتواصل المستمر معهم ومعرفة كل ما يدور بعقولهم من آراء واقتراحات وأسئلة ومشاركة الشباب فى الرأى، ما يعطى لهم الدفعة وقوة الأمل لمستقبل أفضل.

كما أشار إلى أن استمرار مبادرة "اسأل الرئيس" وفتح قناة اتصال مباشرة مع المواطنين، تمثل قمة الديمقراطية وهى مبادرة ممتازة من حيث كونها فرصة تواصل مباشر للمواطنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.