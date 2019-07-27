شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله فاضحًا أكاذيب الجزيرة: "كل شىء بين الإمارات والسعودية تمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، كذب كافة المعلومات والأخبار التى تبثها قناة الجزيرة القطرية حول كلٍ من المملكة العربية السعودية والإمارات.

ووجه الكاتب الكويتى، رسالة إلى قناة الجزيرة القطرية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" قائلاً: لمعلومات قناة الجزيرة كل شىء بين الإمارات والسعودية تمام، ولمعلومات الجزيرة مفيش ولا أى حوثى تخطى الحدود السعودية.



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وتابع أحمد الجار الله: لمعلومات الجزيرة ورعائها أن السعودية مستعدة لهذه الحرب فى اليمن ولو دامت قرنا، ولمعلومات الجزيرة الحرب ليست بالأكلاف التى تصورها الجزيرة.