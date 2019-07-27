مقتل 7 وإصابة 60 جراء زلزال قوي بـ"حزام النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص حتفهم في أقصى شمال الفلبين في أعقاب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت كما أصيب 60 آخرين، حسبما قال مسؤولون.

وقال دان اسديكول، رئيس الوكالة المحلية للتخفيف من الكوارث إن هناك شخصا واحدا مفقودا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة "ايتبايات" بإقليم باتانيس (695 كيلومترا شمالي مانيلا).

وأوضح اسديكول إنه تم إجلاء كل سكان البلدة البالغ عددهم ألف شخص إلى ساحة عامة لإبعادهم عن منازلهم وسط هزات ارتدادية بعد الزلزال.

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وقال لمحطة إذاعية في مانيلا "نتعرض لهزة ارتدادية كل ساعتين وابعاد المواطنين عن منازلهم أكثر أمانا".

وأوضح معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين أن العديد من الهزات وقعت في أعقاب الزلزال، من بينها هزة بلغت قوتها 6.4 درجة .

وتقع الفلبين على "حزام النار" الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا في المحيط الهادئ.