"الأنفاق" تعلن موعد انتهاء محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القومة للأنفاق، إن محطة هليوبوليس ليست الأكبر بالخط الثالث للمترو فقط، ولكنها الأكبر في الشرق الأوسط.
وأوضح "رأفت" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن مساحة محطة هليوبوليس تتجاوز الـ10 آلاف متر مسطح، بطول رصيف يبلغ 225 مترا في كل اتجاه A وC، وتربط تلك المحطة العملاقة ما بين محطتي عدلي منصور والمطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأكد أنه جار العمل بالمحطة لتسليمها شهر أكتور المقبل.
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