وفاة فاروق الفيشاوي.. والأهلي بطلًا للدوري- حصاد الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث على مدار السبعة أيام الماضية. حصد النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز بفوزه على نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف الأربعاء الماضي. Advertisements وتُوفي الفنان فاروق الفيشاوي، أمس أول الخميس عن عمر ناهز 67 عامًا. ويستعرض الخليج 365 حصاد الأسبوع في الفيديو جراف التالي :

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