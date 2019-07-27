محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال المهندس محمد خيري، مدير المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، إن الخط الثالث يخدم المدن الجديدة على طريق الإسماعيلية، والمناطق السكنية عالية الكثافة.
وأضاف خيري، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد: أن تكلفة المرحلة الرابعة 9 مليارات جنيه، وتتكون من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلو متر.
وتابع أن المرحلة الرابعة تبدأ من محطة النزهة عند جسر السويس، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، وصولا لمحطة عدلي منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر مدن طريق الإسماعيلية.. تفاصيل المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.