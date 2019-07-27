كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول أول طائرة "بريطانية" إلى القاهرة بعد استئناف رحلاتها الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، طائرة الخطوط البريطانية من مطار هيثرو، بعد توقف استمر 6 أيام، كإجراء احترازى وفقا لبيان الشركة الذي صدر فور تعليق الرحلات.

وهبطت الطائرة في مطار القاهرة وعلى متنها 200 راكبا، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها صباح السبت.

وكان شريف برسوم، المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة مساء الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها.

يذكر أن السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدامز، قدم اعتذاره لوزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.