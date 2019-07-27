عودة الحضارة الإسلامية بتعاون تركي ماليزي باكستاني.. مهاتير محمد: سننقذ الأمة من الضغوط

في حنين إلى مجد الحضارة الإسلامية البائدة، قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أمس الخميس، إنه يمكن لبلاده بالتعاون مع تركيا وباكستان، النهوض بتلك الحضارة مجددا.

وأكد مهاتير، في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، أنه “عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة التي كانت موجودة يوما ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع باكستان في ذات الوقت”.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى ما تواجهه البلدان الإسلامية في العالم من تحديات، مشيرا إلى أنه “على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على دولة ما أن تحقق هذا الهدف، ونرى أن تركيا بلد مرشح في هذا الشأن”.

ودعا رئيس الوزراء الماليزي جميع البلدان الإسلامية، من العاصمة التركية أنقرة، إلى ضرورة استقلالها، معربا عن ثقته بأن التعاون بين ماليزيا، وتركيا سينقد الأمة الإسلامية من الضغوط، التي تتعرض لها.

وشدد على أن بلاده ستبقى صديقة لتركيا، وقال: “في الحقيقة البلَدان لديهما علاقات وثيقة، علينا أن نعززها أكثر”، مشيدا بتقاسم تركيا وماليزيا المنظور نفسه حيال العديد من القضايا، خصوصا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية تأكيدهما للعالم أجمع، بأنهما تتشاركان الموقف نفسه حيال المشاكل، التي يتعرض لها الفلسطينيون.