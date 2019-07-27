المالكي: إصلاحات 20 عاما حققت مناعة المغرب إزاء ارتدادات المحيط الإقليمي

في اختتام الدورة التشريعي البرلمانية لأبريل، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مساء الجمعة، “إن إصلاحاتِ أكثر من عشرينَ عاما هي ما يُيَسِّر مناعةَ المغرب إزاء ارتدادات محيطٍ اقليمي، مُتَمَوِّج أحيانا، ومُهْتَزٍ أحيانا وعنيف مدمر في أحيان أخرى”.

ويرى المالكي، أن “تراكم الإصلاحات، والجرأة في التخطيط لها وتصورها وإنجازها، واعتمادُ منهجية الإشراك والتوافق، أثمر مناعة وطنية تدعو للاعتزاز، وكان في أساس تحقيقِ إصلاح مؤسساتيٍ ودستوري حاسم وفاصل في 2011، عنوانه المصادقة على دستورٍ جديد”.

وشدد المتحدث على أن حصيلة إصلاحات، انطلقت خلال تسعينيات القرن الماضي وترسخت وأخذت أبعاد أعمق، لتطلق ديناميات جديدة في المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف المالكي، “كان وسيبقى، من الطبيعي أن تكونَ قضيةُ الوحدة الترابية للمملكة في طليعة اهتمامنا المشترك، وأن تكون أم القضايا، وهدفا لجهودنا الجماعية”.

وتحدث رئيس مجلس النواب عن بسحب عدد من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية، وبالدعم الواضح والصريح لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي الذي يحظى بتقدير كبير من جانب المجموعة الدولية، وبتشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، ومواصلة انخراطهم ومشاركتهم في البناء المؤسساتي الوطني.