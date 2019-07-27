شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت فهمى: شهادة البنك الدولى تؤكد "إننا مشينا بخطة الإصلاح زي ما الكتاب بيقول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة بسنت فهمى، إن موافقة صندوق النقد الدولى، فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق على صرف 2 مليار دولار الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادى لمصر بنجاح كبير، يؤكد أن مصر " مشيت فى خطة الإصلاح زى ما الكتاب بيقول".

Advertisements

وأضافت "فهمى"، أن البنك الدولى سأل مصر فى بدء الأمر عن كيفية سد القرض وما أوجه الإنفاق، وأن مصر قدمت ما يفيد بأننا نحتاج الـ 12 مليار لسد العجز، وعمل بنية تحتية لجذب الاستثمار، من طرق وموانئ ومدن جديدة وأنفاق وسكة حديد لتطوير بلدنا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قرض الصندوق لم تأخذه مصر "علشان تاكل وتشرب"، ولكن أخذته لتجذب الاستثمار وهو ما تحقق خلال الفترة الأخيرة، متابعة: "رحلات الرئيس ورئيس الحكومة ينتج عنها العديد من الاتفاقات مع شركات كبيرة ستستثمر فى مصر، وهو دليل على إننا نسير فى الاتجاه الصحيح".