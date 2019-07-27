قرقاش يترأس اجتماعا مشتركا حول "خدمة العمل الخارجي" للاتحاد الأوروبي

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أول اجتماع لكبار المسئولين مع خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.



وعقد الاجتماع بين الطرفين في بروكسل، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في إطار ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشارك في رئاسته الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية والأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا ماريا شميد.

كما أطلق الاجتماع تنفيذ ترتيب التعاون بين الطرفين الموقع في 31 يناير/كانون الثاني 2018 في بروكسل.

ووفق البيان الصادر بعد اللقاء "يهدف ترتيب التعاون إلى توفير إطار لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية من خلال حوار سياسي مكثف وتعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

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وركز اجتماع كبار المسئولين على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واحتلت التطورات الأخيرة في منطقة الخليج مكانة بارزة في جدول الأعمال، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوترات وتجنب التصعيد.

كما ركزت المناقشات حسب البيان الرسمي الأوروبي أيضًا على اليمن وليبيا والسودان وسوريا والعراق وأفغانستان والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لتعزيز السلام والاستقرار والحلول المستدامة للنزاعات القائمة.

كما جرى استكشاف التبادل طرق تعزيز التعاون والتنسيق القطاعي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار معرض إكسبو 2020.

ولهذا الغرض، أكد الجانبان عزمهما المشترك على إنشاء مجموعات عمل موضوعية في إطار ترتيب التعاون بهدف عقدها في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام.