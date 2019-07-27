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جونسون وترامب يناقشان هاتفيا التوترات مع إيران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

السبت 2019/7/27 02:40 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز

ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا، الجمعة، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران، وحاجة البلدين للعمل معاً في هذه القضية.

ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا، أغسطس/آب المقبل.

كما أعلن ترامب أنه تحدث مع جونسون الذي سيكون "ممتازا" بمنصبه، وتابع قائلاً: "أعتقد أننا نستطيع أن نفعل (أشياء بمعدّل) ثلاث أو أربع أو خمس مرات أكثر مع المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لم تتمكن" بالسابق من العمل بشكل أكبر مع البريطانيين بسبب "علاقتهم بالاتحاد الأوروبي".‎

وفيما يخص الملف الإيراني، كانت الخارجية البريطانية استدعت، السبت الماضي، القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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كما ذكرت الحكومة البريطانية أنها بعثت برسالة أيضاً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي 21 يوليو/تموز الجاري، أشارت فيها إلى أن احتجاز طهران ناقلتها يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية.

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وكذّبت لندن في رسالتها ادعاءات إيرانية حول حادث ارتطام بقارب صيد من جانب ناقلة "ستينا إمبيرو" النفطية، في الوقت الذي نفى فيه مسؤولون بريطانيون وجود شواهد في هذا الصدد. 

وذكرت بريطانيا أن طهران أوقفت الناقلة النفطية في تحرك غير قانوني خلال مرورها بالمياه الدولية. 

بينما تصر السلطات الإيرانية على أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلطاتها، بدعوى إيقافها أنظمة الملاحة داخلها، ومن ثم غيرت اتجاهها استعداداً للتحرك في اتجاه معاكس بمضيق هرمز.

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