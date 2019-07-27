الجيش الليبي يطيح بقيادي من تنظيم داعش في مدينة درنة

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، تموز 26، 2019، القبض علي الإرهابي عطية الله الشلوي، القيادي بتنظيم داعش في مدينة درنة الليبية.

وأوضح جهاز المخابرات العسكرية الليبية فرع مدينة درنة، في بيان، أن إلقاء القبض على الشلوي جاء أثناء اختبائه داخل منزله بحي شيحا الغربية فجر اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن "الشلوي" كان مسؤولا بديوان الحسبة التابع لتنظيم داعش الإرهابي، وفر من مدينة درنة إلى منطقة الفتائح خلال الحرب العقائدية بين التنظيم ومجلس شورى إرهابيي درنة -التابع لتنظيم القاعدة- خلال شهر أبريل/نيسان 2016، حيث تمكن من الفرار إلى مدينة سرت معقل تنظيم داعش السابق.

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وشارك الشلوي ضمن صفوف التنظيم الإرهابي بمدينة سرت ضد الجيش الليبي، وتمكن من الفرار والاختباء طيلة تلك المدة حتي تم ضبطه فجر الجمعة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن تحرير مدينة درنة من الإرهابيين بعد عملية عسكرية لتطهير المدينة التي احتلتها الجماعات الإرهابية التابعة للقاعدة وداعش منذ 2011.

وسقط غالبية قادة الإرهاب في درنة على أيدي الجيش الليبي، ما بين قتيل وسجين، كان على رأسهم، عمر رفاعي سرور مفتي الجماعات الإرهابية، وهشام عشماوي زعيم تنظيم المرابطين الإرهابي وعدد من الإرهابيين الآخرين.