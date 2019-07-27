منع وجدي غنيم من دخول تونس بعد الإساءة إلى السبسي

أصدرت الحكومة التونسية قرارًا بمنع الداعية المتطرف وجدي غنيم من دخول الأراضي التونسية بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الرئيس التونسي الراحل القايد السبسي.

وقال متحدث باسم الحكومة التونسية، أمس الجمعة، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث اياد الدهماني لوكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي".

وكتب غنيم اللاجئ في تركيا والمحسوب على جماعة الاخوان المسلمين، على صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي تدوينات مناوئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وفاته المنية أول أمس الخميس.

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وأثارت التدوينات غضبا في تونس كما فجرت تعليقات ساخرة ضد غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان غنيم أشد المنتقدين لمبادرات السبسي بشأن حقوق المرأة ومن بينها مقترحه المساواة بين المرأة والرجل في مادة الميراث ورفع القيود لحق المرأة التونسية بالزواج من الأجنبي غير المسلم.

يذكر أن محكمة مصرية حكمت في عام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.