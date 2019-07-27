رحلة الخطوط البريطانية تصل مطار القاهرة بعد توقفها لمدة أسبوع...وأسامة كمال: الإنجليز بقت صورتهم سيئة جدًا في عيون المصريين

وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، رحلة الخطوط البريطانية، قادمة من مطار لندن هيثرو، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها فى مطارات العالم، بحسب موقع اليوم السابع.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي ،وفقًا للموقع، أن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787، وصل علي متنها 200 راكباً، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها فى صباح الغد.

وكانت الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبره الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذى استدعى السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدنى، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.

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من جانبه قال الإعلامى أسامة كمال، إن مدة صلاحية قرار الخطوط الجوية البريطانية، بتوقف رحلاتها لمصر، انتهت اليوم، وتم استئناف الرحلات من وإلى القاهرة، وأول رحلة غادرت الساعة 11 وربع مساءً على طائرة دريملاينر، عليها 200 راكب.

وعلق أسامة كمال خلال تقديمه برنامج "مساء DMC: "طب هو ايه اللي كانوا بيتحققوا منه وتحققوا؟ إيه اللي كانوا خايفين منه وما بقوش خايفين؟ طب سلامة عملاءهم وطاقمهم كان جرى لها ايه؟ متعرفش، ومحدش بيقول، وكل ما تسأل واحد يقول لك كلام غير التاني.. هل كان خلاف تجاري؟ هل كانت هواجس أمنية؟".

وتساءل أسامة كمال: "هل هي أسباب سياسية؟"، مردفًا:"الانجليز بقت صورتهم على الأقل في عينين المصريين سيئة جدًا، مش بس في موضوع الطيران، لأ في موضوعات أكتر من كدة بكتير وأعمق من كدة بكتير".