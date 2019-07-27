"إسرائيل" تبدأ ضخ الغاز الطبيعي لمصر نوفمبر المقبل

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الخميس، الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي إلى مصر.

وأضاف الوزير يوفال شتاينتز، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط: ”تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز لمصر.. نتوقع بدء وصول الغاز لمصر، نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعبة“ سنويًا.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، لتصبح مركزًا رئيسيًا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.

ووقعت إسرائيل مع شركات مصرية خاصة اتفاقًا، أوائل العام الماضي، لنقل الغاز الطبيعي من حقلي ”تمار“ و“لوثيان“ إلى شبكة الغاز المصرية.

واتفقت ”ديليك ونوبل وغاز الشرق المصرية“، على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط؛ من أجل نقل إمدادات الغاز.