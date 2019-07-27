المغرب.. انهيار أرضي يدفن سيارة بركابها في جبال أطلس

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في منطقة أسني، وقال شهود إن السيارة كانت تقل ركابًا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترًا جنوبي الرباط
وقالت السلطات إن الانهيار الأرضي خلّف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترًا أغلقت الطريق الجبلي، ولم تذكر تفاصيل عن عدد الركاب، وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المعتقد أن ما بين 16 و20 شخصًا كانوا بالسيارة.
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