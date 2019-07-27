وزير الإدارة المحلية اليمني يشكر المملكة لجهودها الإنسانية

قدم وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، خالص التقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على جهود المملكة المتواصلة لدعم العمل الإنساني في بلاده ورعاية المعوزين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختص ببحث الاحتياجات الإنسانية للساحل الغربي اليمني، بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية.

وأوضح فتح أن الاجتماع ناقش سبل تحسين الوضع الإنساني لمدن الساحل الغربي، وتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وبيئية، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العربية والدولية.

شارع تعز

استأنف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العمل في رصف شارع تعز-عدن الفرعي بمديرية تبن في محافظة لحج، وذلك ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

ويشمل المشروع رصف وتحسين الشارع بطول 3500 متر، يستفيد منه 240 شاباً من الفئات الأشد احتياجاً.

يذكر أن برامج كثيفة العمالة «النقد مقابل العمل» التي ينفذها المشروع، توفر أكثر من 1600 فرصة عمل مؤقتة في 5 محافظات.

ويهدف مشروع تحسين سبل العيش إلى تعزيز صمود المجتمعات من خلال العمل على 3 قطاعات رئيسية هي: التدريب والتأهيل المهني، القطاع السمكي والزراعي، قطاع النقد مقابل العمل.

دورات فنية

قدم المركز دورات فنية في صيانة الجوالات والسباكة والتمديدات الكهربائية في محافظة لحج اليمنية، استفاد منها 70 متدرباً.

تمور لجمهورية القمر

سلم فريق المركز 50 طناً من التمور هدية المملكة من التمور لجمهورية القمر المتحدة، وذلك في العاصمة موروني.

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والمملكة تُقدّم هذه الهدية سنوياً في إطار اهتمامها في مد جسور الأخوة والعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.

مساعدات

- 3500 متر طول شارع تعز الذي يرصفه المركز

- 240 شاباً يعملون في رصف الشارع

- 1600 فرصة يوفرها برنامج النقد مقابل العمل

- 5 محافظات يستفيد أبناؤها من البرنامج

- 70 مستفيدًا من دورات تدريبية مهنية

3 قطاعات رئيسة تستفيد من برنامج تحسين جودة الحياة

01 التدريب والتأهيل المهني

02 القطاع السمكي والزراعي

03 قطاع النقد مقابل العمل